Lazio | Cancellieri e la doppietta sfiorata, il post di DAZN: "La traversa dice no" - VIDEO

È passato già un po' dal termine dell'amichevole tra Lazio e Burnley, vinta dai biancocelesti grazie al gol di Cancellieri, ma continua l'analisi sulla prestazione della squadra di Sarri, che si sarebbe potuta portare in vantaggio già prima con Zaccagni dagli undici metri. E non solo. Lo stesso marcatore del match, il giovane ex Empoli e Parma, aveva colpito la traversa prima del gol decisivo. DAZN, sul proprio profilo Instagram, ha ricordato la giocata dedicandole un post. "Cancellieri sfiora la doppietta contro il Burnley. La traversa dice no", la didascalia scelta per accompagnare le immagini. Di seguito il post:

