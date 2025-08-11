Ex Lazio | Infortunio e trofeo: Kamada trionfa ancora con il Crystal Palace

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Due trofei in pochi mesi. Un'altra vittoria per il Crystal Palace, che dopo aver trionfato in FA Cup a maggio, contro il Manchester City, ha vinto anche la Community Shield battendo il Liverpool ai rigori. L'ex centrocampista della Lazio Daichi Kamada ha aggiunto una nuova medaglia al suo palmares, nonostante l'infortunio che ha accusato a inizio partita. Dopo soli 25 minuti, infatti, è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio. Alla fine, comunque, la sua squadra ha avuto la meglio anche senza di lui.

