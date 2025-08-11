Lisci, dalla Lazio all'Osasuna: "Sono pronto per la Liga. In Italia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Alessio Lisci prova a prendersi la Liga. Dal Mirandes all'Osasuna, passando prima per la Lazio. Ai microfoni de La Repubblica il tecnico romano ha raccontato il suo percorso tra l'Italia e la Spagna. Queste le sue parole: "Il mio esordio? Sono pronto: sarà difficile, ma anche bello. Sono le partite che tutti vogliamo giocare e, quindi, le affrontiamo con grande voglia, energia e cercando di fare la miglior prestazione possibile. Le mie squadre hanno sempre problemi in estate, lavoriamo per sviluppare nuovi aspetti senza dare importanza al risultato. Mourinho? Mi accontenterei di un terzo dei suoi trofei. Di allenatori che mi hanno influenzato non ce n'è uno solo. Ogni anno cerco di reinventarmi e rinnovarmi. Negli anni, le mie idee e i miei modelli sono cambiati perché è fondamentale rimanere aggiornato. Il calcio spagnolo mi ha sempre attratto: mi sembrava una grande opportunità. E poi perché, in Spagna, è più semplice accedere ai corsi di allenatore".

"Nel 2016 sono tornato a Roma. Ero il secondo allenatore, avevo colpe anche io, non mi nascondo, ma sapevo che nella carriera di un tecnico, come nella vita in generale, ci sono alti e bassi. Il nostro non è un percorso lineare. L'Italia? Un campionato di livello altissimo che ogni anno migliora. Dopo la Premier è al livello di quello spagnolo. L'Osasuna? I giocatori che vengono dal vivaio ti danno sempre un plus nei momenti di difficoltà perché sentono la maglia molto di più di uno arrivato da un altro posto. È chiaro che sull'altra faccia della medaglia ci sono le tante pressioni che ricevono, tutti si aspettano sempre qualcosa in più da loro. Se farò bene è chiaro che arriveranno offerte dall'Italia. Altrimenti, non c'è problema, andrò in altri Paesi".

