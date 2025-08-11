Donnarumma escluso dalla Supercoppa: la dura decisione del PSG

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gianluigi Donnarumma escluso dalla lista dei convocati del Paris Saint–Germain. Per la finale di Supercoppa europea contro il Tottenham non sarà nemmeno in panchina, riporta FanPage.it. Al suo posto il titolare sarà Lucas Chevalier, il messaggio che gli ha recapitato il club è molto chiaro: deve trovarsi un'altra squadra perché la scelta è stata compiuta e, nonostante abbia avuto meriti indiscutibili per la conquista della Champions (decisivo nella qualificazione contro il Liverpool, parò due rigori), non c'è altra via d'uscita per lui che accettare di restare nel cono d'ombra fino a scadenza oppure trovare adesso una sistemazione.

È il quotidiano sportivo L'Equipe ad anticipare la news che è un brutto colpo sia per il calciatore sia per il suo entourage: non ci sono margini di trattativa, non c'è possibilità di conservare quel ruolo di primo piano che s'era ritagliato al netto di critiche furibonde e spesso ingenerose nei suoi confronti.

