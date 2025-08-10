Lazio | L'Inghilterra porta sorrisi: a brillare sono gli underdog. E Sarri...

La Lazio torna dall’Inghilterra con un sorriso e indicazioni positive. A Turf Moor, in amichevole contro il Burnley, i biancocelesti si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Matteo Cancellieri. Un successo che, al di là del risultato, certifica i progressi nella costruzione dell’identità che Maurizio Sarri vuole imprimere alla sua squadra in vista della nuova stagione. Se il lavoro sulla coralità e sull’organizzazione difensiva comincia a dare frutti, a colpire sono soprattutto le risposte dei singoli. Dele-Bashiru, per esempio, non troppo brillante nelle precedenti amichevoli, ha offerto una prestazione di spessore: corsa continua, capacità di inserirsi senza palla, buone soluzioni palla al piede e una maggior disciplina tattica. Ma soprattutto una debordante capacità di vincere i duelli fisici, come quando ha avviato l'azione del gol di Cancellieri. Il nigeriano cresce, deve farlo ancora ovviamente, ma le risposte provenienti da Burnley sono sicuramente confortanti.

Il protagonista di giornata, però, è senza dubbio Cancellieri. L’attaccante, match-winner in Inghilterra, ha confermato quanto di buono fatto vedere fin qui nel precampionato. Sempre nel vivo del gioco, ha attaccato la profondità con continuità, ha dialogato bene con i compagni e si è dimostrato freddo sotto porta. Il gol è la naturale conseguenza di un percorso in crescita, fatto di prestazioni solide e di un atteggiamento che piace. Le voci di mercato e l’interesse di altri club non sembrano averlo scalfito, anzi. Il classe 2002 si muove come un giocatore consapevole di potersi ritagliare uno spazio importante. Le ultime settimane, tra allenamenti e amichevoli, hanno convinto Sarri a puntare su di lui per la prossima stagione, ora anche la società deve lasciar cadere le ultime perplessità, non tanto di natura tecnica, quanto economica, visto che l'ex Parma potrebbe essere uno dei giocatori con cui far cassa e quindi agevolare il rientro nei limiti del costo del lavoro allargato in vista del mercato invernale. Ma ormai pare scontato che Sarri ponga il veto sulla cessione di Cancellieri, viste anche le difficoltà fisiche di Isaksen. La vittoria contro il Burnley, comunque, è un ulteriore passo avanti verso la Lazio che Sarri immagina: compatta, intensa e capace di colpire al momento giusto, con nuovi protagonisti pronti a prendersi la scena.

Pubblicato il 9/08 alle 20.15