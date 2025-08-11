Calciomercato Lazio | Guidonia, vicino un giovane biancoceleste: i dettagli
11.08.2025 15:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Un giovane biancoceleste è pronto a trasferirsi in Serie C. Secondo Tuttomercatoweb.com, il terzino diciassettenne Alessandro Trabalza è vicino al Guidonia. Il giovane di proprietà della Lazio firmerebbe un contratto annuale, fino al 30 giugno 2026.
