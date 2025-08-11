Calciomercato Lazio | Fiorentina, Parisi tra l'addio mancato e i dubbi di Pioli: il punto
Dubbio terzini nella Fiorentina. I riflettori si sono accesi su Fabiano Parisi, ora riserva di Robi Gosens a sinistra. Secondo quanto riportato da La Nazione, a inizio estate c'era stata una richiesta da parte della Lazio, che poi però si è ritrovata con il mercato in entrata bloccato. Le possibilità per concretizzare l'affare c'erano tutte. L'ex Empoli, infatti, al momento pare non essere totalmente inserito nel progetto tecnico di Pioli. Ma è comunque destinato a rimanere, con il giovane Fortini invece pronto al prestito (è richiestissimo sia in Italia che all'estero).
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.