Lazio, Tchaouna riabbraccia Castellanos a Turf Moor: lo scatto social - FOTO
La sfida di sabato scorso a Turf Moor, in Inghilterra, è stata l'occasione per testare il livello raggiunto da Lazio e Burnley. La verità è che il match nascondeva un significato anche più profondo, ovvero l'incontro tra Loum Tchaouna e i suoi ex compagni. Il rapporto con alcuni sembra esser rimasto nel tempo, come ad esempio quello con Castellanos. Il francese ha infatti pubblicato sulle proprie storie di Instagram una foto in cui i due si abbracciano nel pre-partita.
