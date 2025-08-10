Calciomercato Roma | Per l'attacco spunta il fratello di un ex Lazio: le ultime
CALCIOMERCATO ROMA RASSEGNA STAMPA - La Roma vuole completare la rosa. Le parole di Gian Piero Gasperini spingono il club ad accelerare. Le attenzione dei giallorossi sono su un attaccante esterno sinistro. Nelle ultime ore il nome il pole position è quello di Fabio Silva del Wolverhampton. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il portoghese c'è già un'offerta di 16 milioni dal Borussia Dortmund e l'interesse di altri club.
I britannici non aprono alla cessione, ma il DS Massara cercherà di affondare il colpo. Curiosità perché il calciatore è il fratello di Jorge Silva che ha un trascorso nel settore giovanile della Lazio. Qualora l'affare dovesse andare in porto si tratterebbe di una specie di derby.
