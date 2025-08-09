Burnley - Lazio, Zaccagni sbaglia ancora: è il secondo errore consecutivo su rigore
Weiss ha fermato Zaccagni. Il portiere del Burnley ha parato il rigore al capitano della Lazio nell'amichevole al Turf Moor. Si tratta del secondo errore consecutivo dal dischetto per il numero 10 biancoceleste: l'ultimo risale al 5 dicembre 2024 contro il Napoli in Coppa Italia, in porta c'era Caprile. Anche in quel caso il risultato era fermo sullo 0-0; poi ci aveva pensato Noslin a vincere la partita siglando una tripletta.
