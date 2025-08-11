Sinner passione golf ma non con Alcaraz: "Troppo forte per me"
Il Master di Cincinnati è iniziato nel migliore dei modi per Jannik Sinner che al primo turno ha battuto agevolmente Daniel Elahi Galan. Dopo il successo l’altoatesino è pronto a godersi qualche giornata di riposo che trascorrerà coltivando una delle sue ultime passioni: il golf... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > SINNER <
