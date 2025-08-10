Lazio, i risultati nelle amichevoli: il bilancio dopo il Burnley
La Lazio batte il Burnley grazie al gol di Cancellieri. I biancocelesti si preparano al match contro l'Atromitos che sarà l'ultima amichevole, in programma il 16 agosto, prima della prima di campionato contro il Como (24 agosto). I biancocelesti proseguono quindi il loro percorso di avvicinamento alla prima di campionato e lo fanno aggiungendo anche un pari al bilancio dei risultati nelle amichevoli.
Lazio 3-0 Lazio Primavera;
Lazio 1-0 Avellino;
Fenerbahce 1-0 Lazio;
Galatasaray 2-2 Lazio;
Burnley 0-1 Lazio
