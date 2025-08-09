MIXED ZONE - Lazio, Tavares: "Sto imparando le idee di Sarri. Stiamo lavorando su..."

Al termine dell'amichevole tra Burnley e Lazio, vinta per 0-1 dai biancocelesri, Nuno Tavares ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che questa vittoria ci porta vicini ad essere nella nostra forma migliore. Abbiamo un’altra partita, stiamo lavorando ogni giorno per essere al nostro miglior livello. Dobbiamo continuare a lavorare per la prossima partita”.

IL GIOCO DI SARRI – "È un gioco diverso rispetto a Baroni. Stiamo tutti imparando le nuove idee, non è difficile, si tratta solo di essere in forma e riprendere il ritmo. Penso che siamo stati molto bravi e miglioreremo sicuramente per arrivare al top”.

STATO DI FORMA - “Mi sento molto bene. Sto raggiungendo la forma migliore e il modo in cui stiamo giocando ogni fine settimana sarà migliore per me e per la squadra, così che possiamo recuperare bene ed essere pronti”.

MIGLIORAMENTI IN DIFESA - “Penso che per il modo in cui stiamo giocando la linea a quattro sia molto importante. Stiamo lavorando ogni giorno su questo, perché dobbiamo arrivare a saper giocare con gli occhi chiusi. Con questo allenatore è molto importante il modo in cui difendiamo”.

IL NUMERO 17 - “L’anno scorso volevo questo numero, ma non potevo prenderlo. Quest’anno l’ho preso perché mi piace”.

LA CATENA DI SINISTRA - “Stiamo imparando ogni giorno a creare più occasioni. All’inizio era un po’ difficile, ma stiamo migliorando partita dopo partita e penso che più giocheremo più miglioreremo”.

