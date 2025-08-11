Avellino, Sounas torna sulla Lazio: "La nostra prestazione deve essere sempre quella"

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione dell'Avellino, sconfitto in Coppa Italia contro l'Audace Cerignola. Nel post partita, ai microfoni di PrimaTivvù, il centrocampista Dimitrios Sounas ha espresso il suo pensiero sulla prestazione della squadra. Queste le sue parole: "Prestazione non all'altezza, ne abbiamo già parlato nello spogliatoio. L'impegno deve essere sempre al massimo, la fame idem, perché il campionato sarà molto difficile. La prestazione deve essere sempre la stessa vista contro la Lazio, in quella partita abbiamo dimostrato tanto, ma dalla sconfitta di stasera impareremo tanto. Ripartiremo col sorriso e con l'entusiasmo che c'era prima".

"I tifosi? Noi abbiamo perso in campo, loro hanno vinto sugli spalti. Ora pensiamo alla prima di campionato, rialziamoci senza distruggere tutto il buono costruito finora. L'errore di Crespi? Valerio è un ragazzo umile, ha il nostro sostegno sempre, crediamo tanto in lui, come crede la società. Io capitano? Mi ha fatto piacere, ma il capitano è Marco Armellino".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.