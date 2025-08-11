Lazio, festa in casa Pedro per il compleanno della piccola Adriana - FOTO

Dopo l'amichevole contro il Burnley, Pedro è tornato a casa e ha festeggiato il compleanno di sua figlia. La piccola Adriana infatti nella giornata di ieri ha compiuto un anno e Pedrito, tramite le sue storie social, ha ricondiviso alcune immagini dalla festa pubblicate dalle compagne di Mario Gila e Valentin Castellanos. Ecco di seguito le immagini dalla festa.

