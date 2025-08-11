Joan Gonzalez, l'ex Lecce si ritira a soli 23 anni: la causa
A soli 23 anni Joan Gonzalez ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, e che ha giocato anche con il Lecce ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo a un anno di distanza dall’annuncio di... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > JOAN GONZALEZ <
