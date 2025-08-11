Balotelli: "Non mi fanno vedere i miei figli. Serve cambiare la legge"
In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Mario Balotelli ha parlato di tanti aspetti della sua vita. Oltre alla carriera e all'eventualità di tornare a giocare in Serie A, l'ex attaccante di Inter e Milan si è espresso anche sui propri figli, lamentando di non riuscire a vederli abbastanza... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > BALOTELLI <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.