Marchetti: "Mandas migliorato, Provedel è più avanti. Rimpianti alla Lazio? Dico..."

11.08.2025 20:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Marchetti: "Mandas migliorato, Provedel è più avanti. Rimpianti alla Lazio? Dico..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto anche Federico Marchetti. L'ex portiere biancoceleste ha parlato, soprattutto, del dualismo tra Mandas e Provedel, esprimendosi su una loro eventuale alternanza nel corso della stagione. Ecco le sue parole

"La scelta di Sarri mi sembra basata soprattutto sull'assenza delle coppe europee, penso che saprà mettere mano sulla squadra per fare una buona stagione. Penso che Provedel a oggi sia avanti nelle gerarchie, nell'impostazione e nell'esperienza ha qualcosa in più.Mandas è migliorato molto nella gestione, prima era molto più istintivo, Provedel è una sicurezza e a Sarri piace molto la sua qualità con i piedi. L'alternanza se hai più competizioni può diventare fattibile, solo in campionato invece non la vedo come una cosa produttiva".

"Sento tanto l'affetto della gente a Roma, l'ho percepito più dopo rispetto a quando giocavo, mi fanno sentire uno di loro sempre. La parata più difficile è sul tiro di Vidal allo stadium in controtempo, quella più emozionante è quella al Derby su Totti. Non ho rimpianti per la mia avventura alla Lazio, ho avuto qualche problemino fisico e da lì in poi Strakosha divenne titolare, fu una scelta giusta anche se ai tempi non la compresi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.