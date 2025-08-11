Marchetti: "Mandas migliorato, Provedel è più avanti. Rimpianti alla Lazio? Dico..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto anche Federico Marchetti. L'ex portiere biancoceleste ha parlato, soprattutto, del dualismo tra Mandas e Provedel, esprimendosi su una loro eventuale alternanza nel corso della stagione. Ecco le sue parole:

"La scelta di Sarri mi sembra basata soprattutto sull'assenza delle coppe europee, penso che saprà mettere mano sulla squadra per fare una buona stagione. Penso che Provedel a oggi sia avanti nelle gerarchie, nell'impostazione e nell'esperienza ha qualcosa in più.Mandas è migliorato molto nella gestione, prima era molto più istintivo, Provedel è una sicurezza e a Sarri piace molto la sua qualità con i piedi. L'alternanza se hai più competizioni può diventare fattibile, solo in campionato invece non la vedo come una cosa produttiva".

"Sento tanto l'affetto della gente a Roma, l'ho percepito più dopo rispetto a quando giocavo, mi fanno sentire uno di loro sempre. La parata più difficile è sul tiro di Vidal allo stadium in controtempo, quella più emozionante è quella al Derby su Totti. Non ho rimpianti per la mia avventura alla Lazio, ho avuto qualche problemino fisico e da lì in poi Strakosha divenne titolare, fu una scelta giusta anche se ai tempi non la compresi".

