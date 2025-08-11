UFFICIALE - Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid: l'annuncio
È ufficiale il trasferimento di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid, che ha lasciato il Napoli per circa 26 milioni di euro (bonus inclusi). All'inizio dell'estate l'attaccante italiano era stato anche accostato alla Lazio, che poi però si è ritrovata con il mercato in entrata bloccato. Di seguito l'annuncio del club spagnolo.
Bienvenido al Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori pic.twitter.com/I1FSxMJuPI— Atlético de Madrid (@Atleti) August 11, 2025
