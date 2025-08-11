Roma, El Ayanoui: "Ecco chi sono le nostre avversarie per la Champions"
Neil El Ayanoui è uno dei giocatori acquistati dalla Roma in questo calciomercato estivo. Qualche mugugno prima del suo arrivo, ma ora il nuovo innesto sembra già entrato nei meccanismi del nuovo gioco giallorosso. E ai microfoni de Il Messaggero ha parlato del momento, del bilancio al termine delle prime settimane e degli obiettivi di stagione.
In particolare, chiamato a fare i nomi delle squadre che considera avversarie della Roma per la Champions, ha spiegato: "Mi manca ancora la conoscenza del campionato sul campo, al di là di quello che uno può leggere, sentire o vedere da lontano. Direi però, banalmente, tutte quelle che ci sono arrivate sopra in campionato lo scorso anno. Questo gap possiamo e vogliamo colmarlo. È il nostro obiettivo".
