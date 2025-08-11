Lazio | Castellanos-Dia: un dato sfavorisce il Taty. E rispetto alla "prima" di Sarri...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Se la fase difensiva ha dato segnali di evidente miglioramento, la fase offensiva di casa Lazio va ancora organizzata. Sarri ha una particolare predilezione per Dia, a cui riconosce la capacità di intuire le sue geometriche, ma per il debutto col Como sembra in vantaggio Castellanos, sempre titolare all'inizio delle amichevoli fino al Burnley. Dia, tra l'altro, ha dovuto interrompere la preparazione per qualche giorno a causa di un risentimento a quella caviglia che lo aveva già tormentato la stagione scorsa.

Ebbene, riporta Il Messaggero, adesso Sarri cerca i gol di Taty e dell'ex Salernitana, che non hanno numeri travolgenti in campionato. A far capire le differenze tra la prima Lazio di Sarri e questa, ci sono i numeri: nel 2022/23, tra centrocampisti e attaccanti, la squadra partiva con 390 gol in Serie A, che oggi ne ripropongono solo 180, meno della metà. Ecco perché Mau avrebbe voluto aumentare la forza offensiva con un paio di acquisti, resi impossibili dal blocco del mercato.

Qualora Castellanos fosse titolare a Como, la Lazio si presenterebbe con un delle prime punte meno prolifiche delle venti squadre iscritte al campionato: 14 gol complessivi, 10 nella scorsa stagione e 4 nella precedente. Migliori sono i "conti" di Dia, che però ha avuto il vantaggio di arrivare in Italia prima del Taty: 9 gol con la Lazio, sempre in Serie A, e 20 con la Salernitana. Un salto indietro notevole per una squadra abituata alle medie-gol di Immobile, ma sarà proprio il Comandante a decidere come affrontare il dualismo e, soprattutto, come metterli nelle condizioni di diventare decicisi, magari per vittorie "a corto muso" come contro il Burnley.

