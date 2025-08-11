Lazio | Capitolo maglia, presto il terzo kit: il retroscena sulla sfida col Burnley

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Quando manca sempre meno all'inizio del campionato, arrivano aggiornamenti anche fronte maglia. Presto, infatti, sarà presentato il terzo kit 2025/26. Le foto delle anticipazioni sono già circolate sul web, per quale ora addirittura la divisa è stata messa in vendita su alcuni store online. Quel che è certo è che sarà blu, con un disegno tono su tono: verrà ripreso l'aquila stilizzata presente sulla maglia bianca della scorsa stagione, quella celebrativa introdotta in occasione dei 125 anni dalla fondazione del club.

Come riferisce Corriere dello Sport, inizialmente doveva essere utilizzata per la prima volta nell'amichevole, disputata in Inghilterra sabato pomeriggio. I colori del Burnley - troppo scusi - hanno spinto a rinviare il debutto della maglia. Seguirà le due già presentate sui social e in campo nelle sfide già svolte: la prima celeste contro Primavera, Galatasaray e Burnely; la seconda bianca nella trasferta turca col Fenerbahce.

