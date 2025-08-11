Lazio in attesa per Vecino, lo staff valuta l'infortunio: il punto della situazione
RASSEGNA STAMPA - Giornata libera per la Lazio. La ripresa è stata fissata a domani insieme alle valutazioni su Vecino. L'uruguaiano ha saltato l'amichevole contro il Burnley a causa di un "affaticamento muscolare". A Formello c'è un discreto ottimismo sul fatto che non si tratti di un infortunio grave, riporta Corriere dello Sport.
Il centrocampista, infatti, dovrebbe essersi fermato in tempo e aver quindi evitato la lesione, potrebbe non essere neanche necessario sottoporlo agli esami. Lo staff medico esaminerà la situazione tra 24 ore, a quattro giorni di distanza dalla rifinitura di venerdì. Vecino aveva interrotto in anticipo la seduta che aveva preceduto il viaggio. Out per il quinto test estivo e condizioni da monitorare con la ripartenza. La gestione proseguirà in settimana visto l'avvicinamento all'esordio ufficiale.
A Como mancano meno di due settimane. Solo il confronto con l'Atromitos prima di cominciare a fare sul serio. Non verranno rischiati rientri affrettati. Vecino ha accusato il fastidio alla coscia sinistra, la stessa che l'ha bloccato nella scorsa stagione per tre mesi abbonanti, da fine novembre a inizio marzo. La ricaduta, a dicembre, aveva allungato pesantemente il periodo fuori - vicino al reintegro, aveva accusato una lesione miotendinea. Quest'estate, a maggior ragione col mercato bloccato, non si possono correre rischi relativi a nuovi stop prolungati.
