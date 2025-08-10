Riedle ricorda: "Giocare alla Lazio è stato un piacere, c'è una passione unica"

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai microfoni di Tuttosport per Karl-Heinze Riedle, che ha parlato soprattutto della nuova Juventus di Tudor. In chiusura, però, è tornato a parlare della sua parentesi in Italia alla Lazio. Queste le sue parole in merito: "Quando giocavo io, il campionato italiano era il migliore al mondo, tutti volevano venire nelle vostre squadre. C'erano i tedeschi, c'erano gli inglesi, per ognuno era una sorta di punto di arrivo. Giocare con la maglia della Lazio è stato veramente un grande piacere. Roma è una città incredibile, con una passione unica. Ho solo ricordi positivi di quel periodo".

