Tonfo del Como al Trofeo Gamper: il Barcellona stravince per 5-0
Bruttissima sconfitta per il Como. Al Trofeo Gamper il Barcellona ha dominato e vinto 5-0 grazie alle reti di Fermin Lopez (doppietta), Yamal (doppietta) e Raphinha. Per la squadra di Fabregas si tratta del primo risultato negativo in questa preparazione estiva. Ora però si entrerà nel vivo della stagione: sabato prossimo infatti i lariani affronteranno il Sudtirol in Coppa Italia; domenica 24 agosto, invece, inizieranno il loro campionato in casa contro la Lazio di Sarri.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.