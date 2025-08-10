"Buona fortuna!", il messaggio del Burnley alla Lazio per la nuova stagione - FOTO
10.08.2025 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Auguriamo buona fortuna ai nostri avversari, la Lazio, per il resto della stagione". È questo il messaggio del Burnley per la Lazio dopo l'amichevole vinta dalla squadra di Sarri grazie al gol di Cancellieri. Il club inglese ha salutato e ringraziato i biancocelesti, che hanno risposto: "Grazie e buona fortuna anche a voi per la prossima stagione". La formazione di Parker esordirà in Premier League il prossimo sabato contro il Tottenham. Di seguito il post su Instagram.