Ex Lazio | Tchaouna e si presenta ai tifosi del Burnley: "Che emozione" - FOTO
Ironia della sorte: la prima partita di fronte ai suoi nuovi tifosi contro la sua ex squadra. È il caso di Loum Tchaouna, che ha fatto il suo esordio con il Burnley al Turf Moor proprio contro la Lazio. Il francese attraverso un post su Instagram ha commentato il suo debutto: "Felice di aver fatto il mio debutto nella mia nuova casa. Grazie ai tifosi presenti. Ora concentrati sulla Premier League!". Di seguito le foto.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.