Lazio, Pedro torna al centro: la promessa di Sarri allo spagnolo

RASSEGNA STAMPA - L'eterno Pedro ha ricominciando come ha finitola scorsa stagione. Lo spagnolo è sempre brillante e decisivo, è lui l'uomo assist contro il Burnley. La scorsa stagione con Baroni e lo spostamento sulla trequarti sono state fondamentali per il suo percorso, l'attuale tecnico del Torino ha avuto un'intuizione che ha posizionato Pedro sul tabellino dei marcatori per ben 11 volte in quella posizione. Ora Sarri può riproporlo proprio lì.

È questa la nuova posizione di Pedro. Già a luglio rivelò: "Ho parlato del mio ruolo con Sarri, potrò giocare ancora dietro la punta. Alla mia età è difficile fare l'esterno, ho meno rapidità dei miei compagni". Il Comandante lo conosce bene, sa come sfruttare le sue potenzialità. Come riporta Il Messaggero, c'è stata una sorta di promessa tra Sarri e Pedro. Infatti, lo spagnolo avrà spazio e libertà nella zona centrale del campo. Verrà adoperato spesso da trequartista in un 4-2-3-1 o a partita in corso come falso nueve.