Lazio | Una squadra greca a Rieti porta fortuna? Il precedente con Reja
RASSEGNA STAMPA - Sabato 16 agosto la Lazio scenderà in campo per l'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A. A Rieti, allo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno, li uomini di Sarri sfideranno la sfida l’Atromitos (reduce da un settimo posto in patria). La sfida chiuderà la preparazione prima del debutto a Como, ma non è la prima volta che la Lazio affronta una squadra greca a Rieti. Infatti, come riporta Il Messaggero, 14 anni fa la Lazio di Edy Reja dal batté 2-0 l'Aris Salonicco. In quel caso è stato di buon auspicio, visto che poi Reja sarebbe arrivato quarto. Chissà che non possa portare bene anche a Sarri.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.