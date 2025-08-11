Lazio, Sarri punta sulla solidità: la fase difensiva sarà la chiave
RASSEGNA STAMPA - L'impronta di Sarri già si vede. La sua nuova (vecchia) Lazio sta già recependo le sue indicazioni e dopo tre settimane ha già raggiunto un livello alto di compattezza. La squadra deve essere corta, tutto passa dalla fase difensiva e i soli 3 gol subiti dall'inizio del precampionato (incluso l'errore di Guendouzi contro il Fenerbahce) dimostrano di come stia funzionando bene.
Per ora la Lazio sta rispondendo bene, contro il Burnley ha concesso veramente poco e due dei tre legni colpiti sono nati da lunghi cross sul versante opposto della difesa, mentre il terzo su calcio d'angolo. I calci piazzati sono un aspetto sicuramente da migliorare, ma ci sarà tempo per perfezionarsi. Nulla sembra cambiato, ma sarà difficile eguagliare una difesa che nell'anno del secondo posto rimase imbattuta in 21 partite su 38.
La via è tracciata, sembra che Sarri tornerà a puntare sulla solidità: come riporta il Corriere dello Sport, la tendenza a difendere verrà persino accentuata. Ci sarà una Lazio meno affascinante nel gioco, ma più solida. Una Lazio pragmatica, che sa ciò che vuole.