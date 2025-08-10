Lazio, Pellegrini suona la carica: "Continuiamo a spingere!" - FOTO
Si sta per concludere la preparazione estiva della Lazio: manca sempre meno all'inizio della Serie A. L'ultima vittoria in amichevole è arrivata contro il Burnley, in Inghilterra: decisivo il gol di Cancellieri in contropiede. Dopo la partita Luca Pellegrini, subentrato nel secondo tempo a Nuno Tavares, ha caricato l'ambiente con un post su Instagram: "Buon test! Continuiamo a spingere! Avanti Lazio!", ha scritto. Di seguito le foto.
