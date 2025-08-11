Lazio, ecco gli infortunati: le ultime su Belahyane, Patric, Isaksen e Gigot
RASSEGNA STAMPA - Non solamente Vecino tra gli attuali infortunati di casa Lazio. Belahyane ha tolto un'altra opzione in mediana, ha rimediato un trauma alla caviglia in allenamento. Dovrebbe comunque farcela per la sfida contro il Como. In bilico, invece, la sua presenza per l'ultimo test amichevole prima della partenza del campionato. Il marocchino è stato costretto a interrompere bruscamente la preparazione proprio quando stava completando il mese di "apprendistato" da mezz'ala.
In infermeria, poi, i tre calciatori assenti durante la tournée in Turchia: Patric, Gigot e Isaksen. Il primo è finito ai box per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra, aveva appena terminato il protocollo riabilitativo dall'operazione alla caviglia destra effettuata a marzo. Ci proverà per la seconda giornata, riporta Corriere dello Sport. La convocazione è complicata, ma non impossibile.
Rimangono invece un punto interrogativo le tempistiche di Gigot: la svolto soltanto la prima settimana di sgambate, poi non si è più visto con i compagni per colpa della lombosciatalgia. Per lui vale il discorso fisico, ma anche quello legato alle gerarchia nel reparto. Isaksen, infine, gradualmente tornerà ad intensificare il ritmo degli allenamenti personalizzati. Deve smaltire i postumi della mononucleosi e iniziare da zero la sua preparazione. Ci vorrà ancora pazienza prima di rivederlo in gruppo.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.