Antognoni: "Lazio? Non può fare acquisti, ma Lotito fa miracoli"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Verso la nuova Serie A. Manca sempre meno all'inizio del campionato: la Lazio aprirà la sua stagione a Como, contro la squadra di Fabregas, il prossimo 24 agosto. L'obiettivo è senza dubbio quello di tornare in Europa, dopo la cocente delusione dello scorso anno. Ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'ex calciatore Giancarlo Antognoni ha parlato proprio della corsa alle prime posizioni, citando diverse formazioni. Ecco cosa ha detto: "Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.