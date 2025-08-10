Burnley, Anthony: "Lazio? Segnali incoraggianti. Avrei dovuto segnare..."

Vittoria in casa del Burnley. Grazie al gol di Cancellieri, la Lazio ha sbancato il Turf Moor superando la squadra di Parker per 0-1. Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club inglese, l'attaccante Jaidon Anthony ha espresso il suo pensiero sulla gara. Queste le sue parole: “Segnali decisamente incoraggianti. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene e abbiamo avuto le nostre occasioni. È deludente perdere così, subendo un gol da un nostro calcio piazzato, ma ne trarremo insegnamento. Ci aspetta una settimana importante e non vediamo l'ora che inizi la stagione. Ho avuto le mie possibilità per segnare, finché riesco ad arrivare in area credo che i gol arriveranno. Probabilmente avrei dovuto segnare su calcio piazzato. Li sto conservando per la stagione”.

