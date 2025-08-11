Lazio, allarme in attacco: alla ricerca dei gol perduti di Castellanos e Dia

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha realizzato 7 gol nelle 5 amichevoli disputate fino ad ora. 3 contro la primavera, 1 su calcio di rigore. Forse è presto per gridare allo scandalo, ma né Castellanos né Dia sono ancora andati a segno. Sarri li ha messi in concorrenza, Baroni li faceva giocare insieme. Dovranno abituarsi a giocare in solitaria, ma anche attendere qualche supporto maggiore dai compagni, seppur non ci sia un vero e proprio rifinitore.

Sarri studia alternative, l'opzione 4-3-1-2 con le due punte è ancora percorribile. Secondo il Corriere dello Sport, non è escluso che ci lavori a settembre, dopo le prime due di campionato. Il 4-3-3 ha però dato segnali incoraggianti contro Burnley e Galatasaray, soprattutto sull'aspetto della solidità. Il timore di creare scompensi alla fase difensiva e generare confusione in una fase di preparazione ha suggerito al tecnico di andare avanti nel solco conosciuto, ma un domani chissà.

