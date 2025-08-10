Incidente stradale per Lo Monaco: ecco le sue condizioni
Il dirigente Pietro Lo Monaco, ex Catania e collaboratore dell'Enna Calcio in Serie D, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella zona del Palermitano. Il dirigente è stato tempestivamente soccorso e trasportato in ospedale. Ancora da accertare le cause, ma Lo Monaco avrebbe perso il controllo della sua auto per cause che sono al vaglio degli inquirenti. A riferirlo è il quotidiano Vivi Enna. Immediato il soccorso e il trasferimento in ospedale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Lo Monaco avrebbe rimediato lesioni in diverse zone del corpo e le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita.
L'Enna Calcio ha espresso così la propria solidarietà: "L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!"