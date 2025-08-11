Lazio, dovrai pendere verso sinistra: tutto passa da Tavares e Dele-Bashiru

RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio dovrà pendere verso sinistra. Non si parla di classifica, ma della catena di sinistra dei biancocelesti. Escluso Zaccagni, che è scontato, bisognerà capire cosa riuscira a fare Sarri con Nuno Tavares e Fisayo Dele-Bashiru. Secondo il Corriere dello Sport, sono loro le due incognite che possono determinare, in un senso o nell'altro, il prossimo campionato della Lazio.

Il terzino portoghese sembrava una certezza. L'anno scorso sembrava inarrestabile, era partito con 8 assist nelle prime gare. Poi gli infortuni e le difficoltà, si è tornati sulla Terra. Sicuramente è stata una delle rivelazioni della scorsa Serie A, ora Sarri lo sta plasmando. Lo preoccupava il suo inserimento a livello tattico, ma Tavares si sta applicando. Attacca meno di prima, dovrà scegliere e trovare i tempi giusti per partire in progressione e attaccare. Per ora la priorità sono l'ordine e la gestione a livello fisico, l'incognita più grande.

Dele Bashiru è un'incognita ancora più grande, soprattutto a livello tattico. Sarri lo ha definito un "libro da scrivere", il suo fisico sarà determinante. Sarà utile in fase realizzativa, dovrà far valere le sue doti atletiche visto che con Luis Alberto ha in comune solo la zona di campo. Meno tecnica e più fisicità, ma con Sarri può crescere anche sul primo aspetto. Il suo apporto sarà utile, già con il Burnley l'ha dimostrato in occasione del gol. Per ora è ordinato, controllato, attento a non sgarrare.

