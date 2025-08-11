Lazio, Cancellieri si prende tutto: protagonista anche in Inghilterra - FOTO

Che sorpresa, Matteo Cancellieri. Tornato dal prestito al Parma, sembrava destinato a partire nuovamente quest'estate. Il blocco del mercato imposto alla Lazio, però, ha dato una nuova chance all'esterno italiano, che la sta sfruttando alla grande. A Burnley ha segnato il gol decisivo per la vittoria della squadra di Sarri; già prima, sia a Instabul contro il Galatasaray che contro la Primavera, era stato un grande protagonista in fase offensiva. Con un post su Instagram ha celebrato la sua rete in Inghilterra pubblicando alcune foto della sua esultanza. Ecco il post.

Pubblicato il 10/08