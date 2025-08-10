Roma, inseguimento contromano sul GRA: bloccato un 19enne in moto
Pericolosissimo inseguimento sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La scorsa serata un cittadino romeno di 19 anni, in corsa su una moto, ha ignorato l'alt dei militari della compagnia Roma Casilina... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > INSEGUIMENTO GRA ROMA <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.