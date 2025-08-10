Lazio, Gila si complimenta con la squadra: "Prestazione positiva" - FOTO

Lazio corsara in Inghilterra. L'ultima amichevole ha sorriso alla squadra di Sarri, che ha battuto il Burnley grazie alla rete di Cancellieri. Su Instagram, attraverso un post, Mario Gila ha elogiato la prestazione dei biancocelesti al Turf Moor: "Performance della squadra positiva. Seguiamo così!", ha scritto. Il prossimo impegno sarà contro l'Atromitos a Rieti, poi inizierà il campionato. Di seguito le foto che ha pubblicato.

