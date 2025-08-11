WOMEN | Eleonora Goldoni ospite stasera su Rai 2: i dettagli
Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio Women e della Nazionale italiana, sarà ospite questa sera a #Nonsolomercato su Rai 2. Il programma, in onda intorno alle 00.20 e condotto da Paolo Paganini, vedrà come ulteriori ospiti l'ex ct Luciano Spalletti e la calciatrice del Venezia Agata Centasso, oltre agli opinionisti Pier Paolo Marino, Fulvio Collovati, Domenico Marocchino e il direttore di TutoMercatoWeb Nicolò Ceccarini.
