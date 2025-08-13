Lazio, concluso l'incontro a Formello tra squadra e AIA: i dettagli
Come era previsto, oggi pomeriggio presso la sala video di Formello, alle 16.45 si è svolto l'incontro istituzionale con l'arbitro La Penna a cui ha partecipato anche Riccardo Pinzani (ex dirigente AIA e ora referee manager). Ecco cosa si legge nella nota del club:
"Si è svolto oggi l’appuntamento annuale fra i tesserati biancocelesti e l’AIA in vista dell’avvio ormai imminente della prossima stagione sportiva. A rappresentare la classe arbitrale è stato Federico La Penna, fischietto romano con oltre 200 presenze fra A e B, accolto dal Club Referee Manager della S.S. Lazio, Riccardo Pinzani. Il tradizionale incontro con la prima squadra si è tenuto nella sala video del Training Center S.S. Lazio, a Formello".
