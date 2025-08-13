Lazio, otto anni fa la notte di Murgia: il ricordo della vittoria in Supercoppa - FOTO
13.08.2025 12:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Una partita dal doppio volto. Una rete nel finale che scaccia via le paure di una rimonta. Otto anni fa la Lazio di Simone Inzaghi batteva in finale di Supercoppa Italiana la Juventus. La doppietta di Immobile e quella di Dybala rappresentavano le due facce di una sfida che è stata decisa dall'uomo meno atteso, da quel giovane Alessandro Murgia che, subentrato, ha sfruttato alla perfezione l'assist di Lukaku, deviando in porta il gol del 3-2 decisivo e facendo scoppiare in un boato l'inteo Stadio Olimpico. Un successo che la Lazio, nel giorno del suo anniversario, ha ricordato sui social.