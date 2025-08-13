Lazio, Vagnati si racconta: "Lazzari? Il mio miglior affare! Vi spiego perché..."
Il direttore sportivo del Torino, Gabriele Vagnati, è intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport, raccontando alcuni colpi della sua carriera citando anche l'affare Lazzari, che prese a parametro zero alla Spal dalla Serie D, per poi cederlo qualche anno dopo alla Lazio per 15 milioni. Di seguito le sue parole: "Il mio miglior affare? Il migliore è stato Lazzari, preso a zero, in svincolo, dal Porto Tolle in D, e poi venduto alla Lazio per 15 milioni".
