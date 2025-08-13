UFFICIALE - Ruggeri saluta la Lazio e approda alla Carrarese: "Benvenuto"
E' ufficiale il passaggio di Ruggeri alla Carrarese, in Serie B. Lex capitano della Primavera lascia la Lazio dopo sei anni a titolo definitivo, per una cifra di 120 mila euro più il 50% sulla futura rivendita. A renderlo ufficiale è stato il club di Carrara via X: "Benvenuto a Carrara, @ruggerifabioo". Qui sotto il post:
Benvenuto a Carrara, @ruggerifabioo #ScolpitiNellaStoria pic.twitter.com/EmEK1AXlNz— Carrarese Calcio (@CarrareseCalcio) August 13, 2025