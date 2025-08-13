Newcastle, Thiaw svela: "Dopo Leeds-Milan ho capito che..."
L'annuncio di ieri sera di Malick Thiaw ha chiuso definitivamente il capitolo del centrale tedesco al Milan, aprendogli le porte della Premier League e del Newcastle. Dopo aver firmato un contratto pluriennale (si presume fino al 2030) con i Magpies, l'ormai ex rossonero ha spiegato come sia nata la trattativa ai canali ufficiali del club: "In realtà l'interesse lo conoscevo già da un po', ma è stato tutto veloce. Ero con il Milan a Dublino (per l'amichevole contro il Leeds, ndr), dopo la partita ho capito che era quasi fatto tutto e che potevo finalmente venire al Newcastle".