Lazio, Piscedda: "Non mi stupisce che segnino gli esterni. Con Sarri..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex difensore Massimo Piscedda ha parlato della capacità realizzativa degli esterni della Lazio, partendo dal lavoro che svolge Sarri a livello storico per quel reparto:
"Gli esterni con Sarri segnano, non mi meraviglia il fatto che i gol arrivino da lì. Alla fine dell'anno bisogna arrivare a un bottino del reparto d'attacco, poco conta chi fa i gol: l'importante è che ci sia un numero di reti significativo".
