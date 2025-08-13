Ex Lazio | Nuova avventura per Crecco: è un nuovo giocatore del Sorrento
Il Sorrento ha ufficializzato l'arrivo di Luca Crecco. Rimasto svincolato dopo l'esperienza al Latina, l'ex giocatore della Lazio ha firmato con il club campano, attualmente militante in Serie C. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, Crecco ha totalizzato 8 presenze in Prima Squadra, con all'attivo anche un gol realizzato nella Serie A 2016/17.
