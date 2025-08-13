Grealish: "Ho scelto il numero 18 per Gascoigne. Era uno dei miei giocatori preferiti"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo quattro stagioni trascorse al Manchester City, Jack Grealish ha deciso di ripartire dall'Everton. Per questa nuova avventura con i Toffees, l'attaccante inglese ha deciso di indossare il numero 18, motivando la sua scelta con il fatto che due campioni come Wayne Rooney e Paul Gascoigne abbiano vestito proprio quella maglia nelle loro parentesi con il club di Liverpool. Queste le sue parole ai canali ufficiali dell'Everton: "Ho scelto il numero 18 per i miei due giocatori inglesi preferiti: Rooney e Gascoigne. Entrambi avevano questa maglia all'Everton quindi non ho avuto dubbi".

