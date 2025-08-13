Rashford duro contro il Manchester United: "Vuole solo vincere trofei"

TUTTOmercatoWEB.com

Un fiume in piena Marcus Rashford che ha seguito tutta la trafila di giovanili fino all'esordio in prima squadra e all'acquisizione di simbolo assoluto al Manchester United prima del lento declino poi peggiorato con l'arrivo di Ruben Amorim. La "fuga" in prestito all'Aston Villa, il ritorno a Old Trafford solo temporaneo prima della nuova avventura, ora al Barcellona. "Il Manchester United dice di essere in fase di ricostruzione da anni, ma per essere in fase di ricostruzione devi iniziarla. La verità è che non è mai iniziata".

Nell'intervista rilasciata a 'The rest is football', podcast di Gary Lineker, Alan Shearer e Micah Richards, l'attaccante inglese di 27 anni ha voluto scendere nel dettaglio dei problemi presenti allo United: "Il club ha avuto così tanti allenatori, idee e strategie diverse in questi ultimi anni che adesso si ritrova in una terra di nessuno. Il Liverpool quando era nella stessa situazione ha preso Klopp e gli è rimasto fedele, anche se inizialmente i risultati non sono arrivati", ma non solo.

"A volte sembra che lo United non voglia costruire un progetto ma solo vincere trofei: per questo continua a cambiare allenatori e calciatori. Ma è un metodo sbagliato: se la tua direzione cambia continuamente, non puoi aspettarti di vincere il campionato. Quando l'allenatore era Ferguson, c'erano gli stessi principi dalla prima squadra al settore giovanile: in questo modo puoi costruire un progetto".